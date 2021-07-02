TEM Otoyolu’nda direğe çarpan TIR’ın sürücüsü öldü

Kaza, 04.00 sıralarında Büyükçekmece, TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımı İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Çaylak(45)'in kullandığı 06 JSB 81 plakalı TIR, bilinmeyen bir sebeple Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarparak parçalandı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Bülent Çaylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından TIR Çaylak'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Parçalanan TIR, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.