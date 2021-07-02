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Giriş Tarihi: 3.7.2021 05:22

TEM Otoyolu’nda direğe çarpan TIR’ın sürücüsü öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda direğe çarpan TIR’ın sürücüsü öldü

TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımlarında tabela direğine çarparak parçalanan TIR’ın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 04.00 sıralarında Büyükçekmece, TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımı İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Çaylak(45)'in kullandığı 06 JSB 81 plakalı TIR, bilinmeyen bir sebeple Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarparak parçalandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Bülent Çaylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından TIR Çaylak'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Parçalanan TIR, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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TEM Otoyolu’nda direğe çarpan TIR’ın sürücüsü öldü
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