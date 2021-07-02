TEM Otoyolu’nda direğe çarpan TIR’ın sürücüsü öldü

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Bülent Çaylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından TIR Çaylak'ın cenazesi morga kaldırıldı.