Terör örgütünün ‘Lojistik Hücresi’ne bağlı faaliyet yürütüyorlardı! 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Geçmişte çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüten veya geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve halen İstanbul'da faaliyetlerine devam ettikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda 15 adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan, terör örgütüne eleman temin etme ve lojistik destek arayışı içerisinde olan 11 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.