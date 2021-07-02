Traktörü yılan hikayesi oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Hadımlı köyünde muhtarlık yapan 57 yaşındaki Zekeriya Karaali, çalışmak için İstanbul'a göç etti. İstanbul'da bir süre çalışan Karaali, işten çıkarılınca memleketi Iğdır'a çiftçilik yapmak için geri döndü. Iğdır'da yeni bir hayat kurma hayali kuran Karaali, eşinin üzerine bir traktör satın aldı. Tarlasını işleyen Karaali, İstanbul'da tanıştığı bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, şoförlü olmak suretiyle traktörünü internetten satılığa çıkardı. Karaali, traktörüne talip olan Faruk Güneş olarak kendini tanıtan biri ile anlaştı. Telefonda 7 bin lira maaşa traktörünün belediye emrinde çalıştırılacağına anlaşan Karaali, karşı taraftan gönderilen kamyonla traktörünü Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürdü. 11 bin lira kaparo alan Karaali, otelde ertesi gün devrini vermek için dinlenirken bir telefon geldi. Aracın bırakıldığı yerde kamyonların olduğunu ve aracın yerinin değişmesi gerektiğini söyleyen biri anahtarı aldı. Biraz zaman geçtikten sonra Karaali, traktörünün çalındığını fark etti. Kendisini dolandıran şahsı arayan Karaali, 'Geçmiş olsun' cevabını aldıktan sonra dünyası başına yıkıldı.

Gebze ve traktörün gittiği Gölcük'te dava açıldı. Gölcük 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ise yaklaşık 3 yıl süren davada karar 2020 yılının ekim ayında çıktı. Çıkan kararda dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsa sadece 5 günlük idari para cezası toplamda 100 lira ceza verildi. Verilen karar karşısında şaşkına dönen Muhtar, yeniden mahkemeye başvurdu. Traktörünün ne olduğunu bilmeyen Karaali, hala borçlarını öderken ayrıca aracın vergilerini de 5 yıldır ödüyor.

Mağduriyetini SABAH'a anlatan Karaali, devlet büyüklerinden yardım istedi. Karaali; "İstanbul'dan çiftçilik yapmak için köyüme döndüm. Traktör aldım. Yeni bir hayat kuruyordum. Sonra olanlar oldu. 7 bin lira maaşla anlaştığım adam traktörümü çalıp gitti. Mahkemeye verdim. Traktörüm ortada yok. Ruhsatı hala bende. Mahkeme dolandırıcıya 100 lira ceza kesti. Bu durum benim içimi daha çok acıttı. Hukuk mücadeleme devam ediyorum. Yıllardır traktörün borcunu ödüyorum. Hala bitmedi. Ailemle aram bozuldu. Bir çara arıyorum bulamıyorum. 6 çocuğum var. Geçimimi traktörümüzle sağlıyordum. Çok mağdurum" dedi.