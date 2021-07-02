Uluslararası Heyecanı Hep Birlikte Yaşayacağız

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" heyecanı yaklaşıyor. 3 Temmuz Cumartesi (yarın) başlayacak uluslararası etkinliğe vatandaşları da davet eden Başkan Hayrettin Güngör: "Kahramanmaraş'ımızda yarın 20 ülkeden 250 sporcu yarışacak. Şehrimizin tarihi ve turistik bölgelerinde bisiklet süreceğiz. Uluslararası sporcularımızın katılacağı yarışma heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu spor şöleninin bir parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR DA PEDALLAYABİLECEK

Her iki gün de Ulu Camii önünden başlayacak yarışmalara sivil katılım sağlanabilecek. Vatandaşlar, kendi bisikletleriyle Ulu Camii ve Madalyalı Kavşak arasında belirlenen güzergâhı takip ederek yarışma heyecanına ortak olabilecek. Sporcuların start almasının ardından hareket edecek bisikletli vatandaşlar, Madalyalı Kavşak'tan belirlenen başlangıç noktasına geri dönecek.