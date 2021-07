Umut Perinçek’in ismi Bağcılar’da yaşayacak

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı nedeniyle Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu'nda program düzenlendi. Karne dağıtım töreni 30 Ekim 2020 günü İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in adının verildiği birinci katta yapıldı. 4D sınıfı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz öğrencilerine karnelerini verdi. Ayrıca okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Suriyeli mültecilere de okur yazarlık belgesi takdim edildi.



NİYET GÜZEL OLUNCA GÜZEL İŞLER ORTAYA ÇIKIYOR



Karne dağıtımının ardından Umut Perinçek'in annesi Doç. Dr. Seher Perinçek ile Akın Vakfı Başkanı Füsun Yönder ile zoom üzerinden görüşme yapıldı. Kaymakam Eldivan, Umut adına güzel bir adım atıldığını söylerken Çağırıcı da "Akın ailesi Bağcılar'da bizim ailelerimizden bir tanesi. İş çevresi olarak da kuruluşundan bugüne kadar her alanda bize destek oldular. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber bu işi götüreceğiz. Katkılarınız emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Okul idaremizin hayır için topladığı para yine hayır olarak okula döndü. Niyet güzel olunca ortaya da böyle güzel işler çıkıyor" dedi.



BİNLERCE UMUT KAZANDIK



Yönder ise "Bizleri hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Siz arka planda görünseniz de hep ön plandaydınız bizim için. Bağcılar'da okul açmamızın nedeni de sizlerin varlığı açıkçası. Çok teşekkür edim iyi ki varsınız. Umut'un adı herkes umut olsun" diye konuştu. Umut'un annesi Seher Perinçek ise şunları söyledi: "Füsun hanım bizim naçizane ricamızı kırmadığı için kendisine sonsuz teşekkürler. Bu işte emekleri geçen tüm dostlarımıza ve yetkililere teşekkür ederiz. Belki fiziki olarak Umut yanımızda değil ama o sıralarda eğitim gören, ders gören her çocuk aslında bizim Umut'umuz. Bir Umut'umuzu yitirdik ama binlerce Umut kazandık. Umarım bundan sonra hep böle devam eder. Umut bugün yaşasaydı O da karne alacaktı."



7 DERSLİĞİN DEKORASYONU YAPILDI



Akın Vakfı ve Ragıp Akın İlkokulu Müdürü Erol Karaca ile okul idaresi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek adlı çocuğun ailesi için "maddi yardım" kampanyası başlatmıştı. Velilerden 10 bin lira toplanırken, Akın Vakfı da kampanyaya 37 bin lira bağış yapmıştı. Umut Perinçek'in annesi Doç. Dr. Seher Perinçek de toplanan parayı okula bağışlamıştı. Toplanan 47 bin TL ile okuldaki 7 dersliğin iç dekorasyonu yapılarak okulun 1. katına "Umut Perinçek Katı" adı verildi ve adına bir köşe oluşturuldu.