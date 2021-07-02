Uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali.S, ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit ediliği belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ali S'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ali S', savunmasında, Uyuşturucu Ticareti yapmadığını ileri sürdü.Suçlamaları kabul etmeyen Ali S., "Ben uyuşturucu Ticareti yapmadın'. Mütalaadaki hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Sanık Ali S'a 12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.