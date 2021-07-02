Van ve Hakkari'de yasadışı bahis operasyonu

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis soruşturma dosyası kapsamında titiz bir çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli çalışmalar sonucunda bazı siteler üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, elde ettikleri geliri banka hesaplarına, kripto para hesaplarına aktardıkları ve paravan şirket üzerinden araç alımı yaptıkları tespit edilen 15 kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, Van ve Hakkari yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 16 cep telefonu, 20 sim kart, 7 bilgisayar ve 10 banka kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen, 1 daire, 7 araç, 72 banka hesabı ile 4 kripto para hesabına bloke, şerh işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.