Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gerçek oldu

Kocaeli Derince İlçesinde yaşayan ve İzmit'te bir otelin restaurantında garson olarak çalışan evli ve 6 çocuk babası Kerem Erboy (56), Aziz Nesin'in romanından beyaz perdeye uyarlanan 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' hikayesinin bir benzerini İzmit'te yaşadı. Erboy iddiasına göre; yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanıp doktora gitti. Doktora göründükten sonrada ikaç almak amacıyla eczaneye geldi. Ancak eczacı Erboy'a kayıtlarda ölü olarak göründüğünü ve bu nedenle ilaç veremeyeceğini söyledi.

"BİR AY OLDU, İLAÇLARIMI ALAMIYORUM"

Eczanede aldığı cevap ile şaşkına dönen Erboy, başından geçenleri şu şekilde anlattı:

"Ben en son 1 yıl önce kalp krizi geçirdim. Bir daha doktor ve hastane ile işim olmadı. Her yerde resmi işlemlerimi hallediyordum. Pandemi döneminde işe gidip gelmek için bile izin kağıdımı alıyordum. 1 ay kadar önce biraz rahatsızlandım. Randevu alıp doktora gittim. Doktor en başta sistemde bir sorun olabileceğini kayıtlarda ölü olarak gözüktüğümü söyledi. Biraz şaşırdım. Doktor yinede muayene edip ilaç verdi. Ben de verilen reçete ile eczaneye gittim. Burada bana 'Siz burada ölü olarak görünüyorsunuz. Bu nedenle size ilaç veremeyiz' dediklerinde şok oldum. Sistemde ölü gözüküyorum. O günden bugüne uğraşıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım."

Sistemde ölü göründüğü için ilaçlarını alamayan Erboy, "Bu ilaçları kullanmam lazım" dedi.

"HELVAMI KAVURDULAR"

Bir yandan yaşadığı mağduriyete üzülen bir yandan da yaşadığı sorun nedeniyle yakınları ile arkadaşlarının sıkca takıldığı Erboy, "İnanır mısınız arkadaşlar, başıma gelenleri öğrendikten sonra hem takılmak hem de biraz olsun psikolojimi düzeltmek adına helvamı kavurup yedirdiler. Şu anda hastayım ve ilaçlarımı almak istiyorum. Ama gitmediğim yer kalmadı. Herkes bir başkasına yönlendiriyor. Yaşıyorum ama her yerde olmasa da sağlık sisteminde ölü olarak gözüküyorum. Anlamadım. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum." şeklinde konuştu.