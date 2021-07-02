Yaylada aşı heyecanı

Bitlis
'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Güroymak
ilçesine bağlı yaylalardaki göçerler de aşılanıyor. Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri Duav Yaylası
'ndaki göçerleri aşıladı. Aşı ekiplerinin bu mücadelesine destek veren yaylacılar, kimliklerini getirerek, çadırda aşı heyecanını yaşadı. Güroymak Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli "Pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silah aşı. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkes aşı olmalı" dedi.