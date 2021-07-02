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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Yaylada aşı heyecanı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Yaylada aşı heyecanı
Bitlis'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Güroymak ilçesine bağlı yaylalardaki göçerler de aşılanıyor. Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri Duav Yaylası'ndaki göçerleri aşıladı. Aşı ekiplerinin bu mücadelesine destek veren yaylacılar, kimliklerini getirerek, çadırda aşı heyecanını yaşadı. Güroymak Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli "Pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silah aşı. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkes aşı olmalı" dedi.
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Yaylada aşı heyecanı
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