Yeğenini öldüren amcaya 25 yıl hapis cezası

Gazipaşa İlçesi'nde 17 Eylül 2020 Tarihinde 37 yaşındaki sürücü eğitmeni Recep Çiviler'i amcası olan 47 yaşındaki Halis Çiviler tarafından pompolı tüfekle vurularak öldürülen Eğitmen Recep Çiviler'in 4'ncü duruşması yapıldı.

Duruşmaya Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu Halis Çiviler SEGBİS ile katılırken maktül ve sanık yakınları ve Avukatları katılırken Adliye polisi mahkemede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince iddianeme Kasten Öldürme suçundan 4'ncü duruşmasında Mütalaası okundu. mahkeme heyeti sanık Halis Çiviler'e mütalaa hakkında diyecekleri soruldu.

Sanık Halis Çiviler: Eski savunmalarımı tekrar ederim suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum aksi takdirde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık Halis Çiviler sübut bulunan eylemine uyan TCK 81/1 maddesi uyarınca kasten öldürme suçundan takdiren Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın duruşmada gözlemlenen iyi hali nazara alınarak hakkında TCK 62/ 1 maddesinin tabiki ile cezasında 1/ 6 oranında indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Eylül 2020 Tarihinde. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ölen kişinin cenazesi, yakınları tarafından alındı.Olay, Aydıncık Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Çiviler ve aralarında husumet olduğu iddia edilen amcası Halis.Çiviler. ile amcasının oğulları S.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Recep Çiviler ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri jandarmayı ve 112 Acil Servis ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çiviler, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından amca Halis Çiviler. ile oğulları S.Ç. ve M.Ç. olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Hasan Çiviler. ve Mehmet Ç.'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Kaçan diğer şahsi yakalamak için çalışmaları derinleştiren ekipler, S.Ç. yi de yakalayarak gözaltına alıp karakola götürdü.Hayatını kaybeden Recep Çiviler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Kurumuna gönderildi. Özel bir sürücü kursunda sürücü eğitmenliği yaptığı öğrenilen Recep Çiviler'i cenazesini almaya İstanbul'daki yakınları geldi. Aile yakınları, cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan aldı. Recep Çiviler'in cenazesi toprağa verilmek üzere Gazipaşa'ya götürüldü.