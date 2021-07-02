Kimlik Yenileme 2021 - Yeni Kimlik İçin Gerekli Evraklar (Belgeler) ve Nüfus Cüzdanı Yenileme Ücreti

Yeni kimlik alabilmek için bazı şartları yerine getirmemiz gerek. Kimlik başvuru talebi sayının çok olduğu için başvurular sadece randevu alınarak yapılıyor. Randevu alındıktan sonra aşağıdaki sıraladığımız belgeleri de yanınızda getirmeniz gerekir. Aksi takdirde işleminiz yapılmayarak, başka bir tarihe tekrar randevu almanız gerekecek.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik çıkarma işlemleri için önce randevu almamız gerekir. Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluk sebebiyle başvurular randevu ile alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru da bulunabilirsiniz. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten randevu almanın avantajı; hangi gün, hangi saatte boş randevu olup olmadığını görebilirsiniz. Kişisel durumunuza göre istediğin gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.

YENİ KİMLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yeni kimlik kartı başvuru esnasında sizden bazı evraklar istenecektir. Evrakları önceden hazırlayıp gitmeniz de fayda var. Aksi takdirde randevunuz iptal olabilir. Yeni kimlik için gerekenler listesini hazırladık. İşte yeni kimlik için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge

Bir adet biyometrik fotoğraf

Evrak kısmında en önemli detay biyometrik fotoğraftır. Normal vesikalık çekilip gitmeyin. Fotoğrafçıdan biyometrik olacağını söylemeniz gerekir. Aksi takdirde başvuru esnasında fotoğrafınız kabul edilmez.

BİYOMETRİK FOTOĞRAF NASIL OLMALI?

Biyometrik fotoğraf için gerekli şartlar son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, boyutlarının ise 50 mm x 60 mm boyutlarında olması gerekir. Fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemekte. 15 yaşının altında olanlar için biyometrik fotoğraf istenmemektedir.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kimliğini yenilemeyen milyonlarca vatandaşın merak ettiği kimlik yenileme ücreti 2021 itibariyle 25 TL, kayıp kimlik yenileme ücreti ise 50,00 TL olarak güncellendi.

Yeni çipli kimlik kartı uygulamasına geçildiği zaman tüm vatandaşların kimliklerini yenileme süreci 2020 yılında sona erecekti. Fakat günümüzde hala bir çok kişinin kimliklerini yenilemediğinden dolayı bu süre bakanlık tarafından 2023 tarihine kadar uzatıldı.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yeni kimlik kartı ücretlerini dört farklı seçenek ile ödeyebilirsiniz.

Vergi dairesi müdürlüklerince,

Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden,

Anlaşmalı bankalardan,

PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

İnternetten ödeme yapmak için https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?

Başvuru işleminiz bittikten sonra başvuru esnasında belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılı ile güvenlikli bir şekilde teslim edilir. Başvuru sırasında kimlik kartını alacak kişi olarak kim yazıldıysa onun imzası alınarak teslim edilir. Yeni kimlik kartları bir hafta içerisinde teslimatı sağlanır.

YENİ KİMLİK SORGULAMA

Kimlik kartınızın başvuru sonrası durumunu öğrenmek istiyorsanız Alo 199 çağrı hattından ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet üzerinden de takibini sağlayabilirsiniz.