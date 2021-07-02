SON DAKİKA

Türkiye, gece saatlerinde gelen son dakika haberi ile derin bir üzüntü yaşadı. Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen, senarist ve oyuncu Kartal Tibet, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Kartal Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Canova, Instagram heasbı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kartal Tibet'in hayatı ve filmleri gibi birçok konu araştırılmaya başlandı. Peki, Kartal Tibet kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte detaylar...
Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.
"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.
İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.