Yolun karşısına geçen iki kadını otomobil ezdi

Mersin
'ın Erdemli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası girişinde Erdemli- Karaman
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Fethiye Topak
ile Nebahat Gülmez
'e çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı 2 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ifadesi alınmak için karakola götürülürken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.