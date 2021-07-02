Zonguldak'ta erkek şiddeti: Öldürülmek istemiyorum!

"Ben bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. Ev kadınıyım. Benim maddi gelirim yok. Çocuklarımın yanına gidemiyorum. Başka kadınla ilişkisi var. 1,5 yıldır başka kadınla yaşıyor ve hala gelip beni tehdit ediyor. Ben boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Ben öldürülmek istemiyorum. Oğlum halen beni sorduğunu ve öldüreceğini söylediğini bana anlatıyor. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. O kadar kadın öldürüldü. Benim ismim geçmesin bu öldürülen kadınların arasında."