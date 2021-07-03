Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi yaklaşıyor. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden tam 5 yıl geçti. 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 2021 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?