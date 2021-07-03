213 torbacıya tutuklama

İl genelinden yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, "20.06.2021 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 213'ü sevk edildikleri Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış olup 46 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.