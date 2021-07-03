8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gaziosmanpaşa'da bulunduğu tespit edilen sahte içki deposuna sevkiyat esnasında baskın düzenledi. Bandorollü ürün izleme sistemiyle dahi sahte oldukları tespit edilemeyecek şekilde profesyonel şekilde hazırlanan 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilemeyecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki (950) litre cin, (5950) litre viski, (1100) litre votka olmak üzere toplam (8.000) litre sahte içki ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.



ÜNLÜ MARKALARI BİRE BİR TAKLİT ETMİŞLER



Jandarma ekiplerince; ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilen ve sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sürülmesini engellemek ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adrese baskın düzenlendi.



SAHTE İÇKİLER DAĞITIM İÇİN DEPODA HAZIR BEKLİYORDU



Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki (950) litre cin, (5950) litre viski, (1100) litre votka olmak üzere toplam (8.000) litre sahte içki ele geçirildi.



Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler Jandarma'daki işlemlerini müteakip 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan haklarında düzenlenen suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.



JANDARMA UYARIYOR



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.