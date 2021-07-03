Ağrı Valisi Varol, İtalyan Ressamlar İshak Paşa Sarayı’nda konulu resim sergisi’ne katıldı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri ile birlikte İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hikmet Eraslan'a ait İtalyan Ressamlar İshak Paşa Sarayı'nda konulu Resim Sergisi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen ve yaz boyunca sürecek olan İshak Paşa Sarayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşan, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'a ait İtalyan Ressamlar İshak Paşa Sarayı'nda konulu Resim Sergisi'nin Ağr'ya ve sanatseverlere hayırlı olması temennisiyle kurdele keserek açılışını gerçekleştiren Vali Varol, sergiyi gezerek eserleri büyük bir ilgi ile inceledi.

Vali Varol,"Ekibimizle birlikte yaz boyunca sürecek kültür sanat etkinliklerini planlarken temel gayemiz Anadolu'nun giriş kapısı olan, sayısız medeniyete ev sahipliği yaparak onların bıraktığı çok kıymetli miraslara sahip olan bu toprakları kültür ve sanatla ülkemizin ve dünyanın gündemine getirmek, bu toprakların olumsuzluklarla anılmasının önüne geçmekti. Yola çıktığımız bu amaç doğrultusunda özellikle Ağrı Dağı ve çevresini kapsayan master plan hazırlığı içerisindeyiz. Bölgemizin sahip olduğu zenginlikleri tüm dünya insanlığına mal etmek için uzun vadeli önemli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Serginin Ağrı için önemine vurgu yaparak konuşmalarına devam eden Vali Varol: "Bugün burada bölgemizin değeri olan kıymetli iş insanı Hikmet Eraslan'ın katkılarıyla gerçekleşen bu güzel sergi dolayısıyla kendilerine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi. İş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablosundan oluşan sergide eserler hakkında bilgi alan Vali Varol, Valilik koordinesinde yaz boyunca devam edecek kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşların sanatla buluşturularak Ağrı'nın kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağını belirtti. 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında İshak Paşa Sarayı'nın ev sahipliğinde sanatseverleri ağırlayacak olan serginin açılış programı plaket takdimi ile sona erdi. Sergiye Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut, protokol üyeleri, Eraslan ailesi ve basın mensupları katıldı.