Aile içi yasak ilişki cinayeti!

Diyarbakır'dan 8 yıl önce çalışmak için geldiği İstanbul
'da hakkında kayıp başvurusu yapılan fayans ustası Nusret Vardar'ın (32) aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 7 kişiden Hüseyin T. (36), Celal T. (28) ve Mehmet T. cinayeti itiraf etti. Vardar'ın zorla götürüldüğü Sakarya Hendek'te başından vurarak öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi. İddiaya göre, Vardar ile onu öldüren akrabalarından birinin eşi arasında yasak ilişki vardı. Eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrenen adam durumu aile meclisine taşıdı. Diyarbakır'daki aile üyelerince Vardar'ın öldürülmesine karar verildi. Polis, Vardar'ın cesedini gömüldüğü söylenen yerde arıyor.