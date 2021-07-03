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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Aile içi yasak ilişki cinayeti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aile içi yasak ilişki cinayeti!

Nusret Vardar 8 yıldır kayıptı. 3 akrabası tarafından içlerinden birinin eşiyle ilişki yaşadığı için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler: İnfaz kararı aile meclisinde alındı

Diyarbakır'dan 8 yıl önce çalışmak için geldiği İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan fayans ustası Nusret Vardar'ın (32) aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 7 kişiden Hüseyin T. (36), Celal T. (28) ve Mehmet T. cinayeti itiraf etti. Vardar'ın zorla götürüldüğü Sakarya Hendek'te başından vurarak öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi. İddiaya göre, Vardar ile onu öldüren akrabalarından birinin eşi arasında yasak ilişki vardı. Eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrenen adam durumu aile meclisine taşıdı. Diyarbakır'daki aile üyelerince Vardar'ın öldürülmesine karar verildi. Polis, Vardar'ın cesedini gömüldüğü söylenen yerde arıyor.
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Aile içi yasak ilişki cinayeti!
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