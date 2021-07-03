Alanya'da aile dostu çocuk parkı törenle açıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çocuklarda hayal gücünü artırmak, ailelerde ise farkındalık yaratmak amacıyla Damlataş'ta hazırlanan Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.



Alanya Kaymakamlığınca hazırlanan, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Sosyal Hizmet Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde yürütülen Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi, Damlataş Gökkuşağı Oyun Parkı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Aile Dostu ve Güvenli Parklar projesinin tanıtımına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Şaktanlı, ve vatandaşlar katıldı.

GERİ DÖNÜŞÜMLE EĞLENCE BİR ARADA



Proje, geleneksel bir oyun parkında yer alan ekipmanlardan farklı olarak sıfır atık temelli bir anlayışla oluşturuldu. Parkta, esnek ve hareketli parçalar olarak adlandırılan koli kutuları, su boruları, tahta parçaları, lastikler, örtüler, ipler, kasalar ve büyük boru parçalarının oyun materyalleri olarak kullanılması, çocukların geri dönüşüme yönelik farkındalık geliştirilmeleri amaçlanıyor.

"ÇOCUKLAR OYUNU GELİŞTİRMELİ"



Proje hakkında bilgi veren ALKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doç. Dr. Özge Metin Aslan, ailelerin oyun algısına yönelik de bakış açılarını değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Doç. Dr. Aslan, "Çocukların çevrelerinde olan her şeyle oyun oynayabileceğini; çocukların hayal gücüyle herhangi bir materyalin kolayca oyuna dönüşebileceğinin farkındayız" dedi.

"ÇOCUKLARA FARKLI OYUNLAR SUNULMALIYIZ"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise, çocukların standartlaşan oyun parkı konseptinden uzak, daha yaratıcı alanlara yönlendirilmesinin çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Ürkmezer, "Çocukların hayata bakışını etkileyen bu tür bir projeye Alanya Kaymakamlığı olarak ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bugün bu projenin ilkini gerçekleştirdik, Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in de destekleriyle bu parkların ve çalışmaların sayısı artacaktır" dedi.

YÜCEL "ÇOCUKLARI DOĞAYLA YAKINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 'konuşmasında "Pandemi dolayısıyla eve kapanan, dijital bağımlılığa mahkûm kalan çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarına katkı yapacak bu önemli projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya Belediyesi olarak daha yeşil bir Alanya için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar park ve sosyal donatı alanlarının sayısını 3 kat arttırdık. Yaptığımız park, spor ve rekreasyon alanlarında çocuklarımızın güvenle açık havada vakit geçirmelerini, daha çok hareket etmelerini, özgürce koşarak, eğlenerek, oyunlar oynayarak mutlu olmalarını istiyoruz. Çünkü çocuklar oyunla büyür, oyunla gelişir ve mutlu olur. Onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz demek.

Alanya Belediyesi olarak çocuklarımıza 80'li-90'lı yıllarda sokaklarda mahallemizde oynadığımız oyunları öğretebileceğimiz Yöresel Çocuk Oyunları Parkı projemizi hazırladık. En kısa sürede hayata geçireceğiz. projenin hayata geçmesine katkı sunan Sayın Kaymakamımıza, Sayın Rektörümüze, ve Belediye personeline teşekkür ediyorum."dedi