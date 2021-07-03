Menemen'in ciddi bir susuzluk sorunu yaşadığını belirten Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İlçemize bir baraj kazandırmak istiyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için Ankara'yı mesken tutacağım" dedi.

MÜJDE VERDİ

Menemen Belediyesi Temmuz ayı olağan Meclis oturumu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Millet İttifakı'nın grup başkan vekilleri kuraklığa dikkat çekerken, belediyeden tedbirlerin artırılmasını talep etti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen'in bereketli ovasına bir baraj kazandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını müjdeledi. Kuraklığın tüm ülkemiz için bir sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Pehlivan, "Menemen Ovamızın sulaması biliyorsunuz ki 140 kilometre uzaklıktaki Gölmarmara'dan sağlanıyor. Gölmarmara'dan suyun buraya gelmesi sıkıntılı olabiliyor. Özellikle kuraklık yaşanan senelerde bu sıkıntı daha ciddi boyutlara çıkabiliyordu. Bu

'CAN SUYU OLACAK'



Ekibiyle birlikte Menemen için çok güzel projeleri olduğunu ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "İlçemize bir baraj kazandırmak gibi bir hayalimiz var. Değirmendere'den Karagöl'e kadar uzanan bir havzamız var. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın bize yaptığı ziyaret sırasında bu alanda bir baraj yapılması için bir sunum gerçekleştirdik. Talimatları sonucu Devlet Su İşleri Müdürümüz ve genel müdürümüz konuyla ilgili yakından ilgileniyor. Önümüzdeki hafta da yapmayı düşündüğümüz barajla ilgili yerinde bir incelemede bulunacağız. Bürokratlarımız bu projemizle ilgili çok hızlı çalışıyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, havzada yıllık 5-6 milyon metreküp su depolanabileceğini iletti. Benim iddiam daha da fazla olacağı yönünde… İnşallah rabbim Menemenimize bir baraj kazandırmayı nasip eder. Barajımızın yapılması için bir çiftçi evladı olarak Ankara'da mesken tutacağım. İnşallah ovamıza can suyu getireceğiz. Bu konuda parti yöneticilerimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle gerekli tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.