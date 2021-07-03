Annelerin evlat nöbetine katılım sürüyor! Sayı 233’e yükseldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine bir annenin daha katılımıyla sayı 233'e yükseldi.

HDP İl Binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemi 670'inci gününde devam ediyor. Bugüne kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemine ailelerin katılımı sürüyor. İstanbul'da yaklaşık 11 yıl önce 19 yaşında olan Emre Aksu, HDP'liler tarafından kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlandı. Kars'ta yaşayan baba İlyas Aksu, Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde çocukların ailelerine kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi. Oğlunun çalışmak için gittiği İstanbul'da HDP'lilerce kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Baba Aksu, uzun süreden beri evladından haber alamadığını belirterek, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden alana kadar eylemi sürdüreceğini ve Diyarbakır anneleri ile birlikte evlatları için mücadele edeceğini söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan baba Aksu, çocukları dağda olan ailelerin de evlat nöbetlerine katılmasını istedi.