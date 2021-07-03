“Aşı konusunda herkesin hassas davranması lazım"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öğretmenevindeki Kovid-19 aşı uygulama noktasını ziyaret etti.



Vali Münir Karaloğlu, aşı uygulama noktasını ziyaretinde, Türkiye'de ciddi bir aşı seferberliği başlatıldığını, Sağlık Bakanlığı ile sağlık çalışanlarının, çok kısa sürede 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamının aşılanması konusunda büyük çabası olduğunu söyledi.

"DİYARBAKIR'DA TOPLAM AŞILANMASI GEREKEN NÜFUSTA ŞU AN YÜZDE 32'DEYİZ"

Kentte de 1 milyon 121 bin vatandaşı aşılamayı hedeflediklerini bildiren Karaloğlu, "Maalesef Diyarbakır'da toplam aşılanması gereken nüfusta şu an yüzde 32'deyiz. Bunu mutlaka yukarıya çekmemiz lazım." dedi.



Bu sayının mutlaka yukarı çekilmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Aşı problemini çözmeden Kovid-19 ile mücadeleyi tam yapabilme şansımız yok. Bunu dünya gördü. Öğretmenler Türkiye'de en erken grupta yer alıyordu. Diyarbakır'da aşılama oranına baktığımızda öğretmenlerde de yüzde 32'deyiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sendikaların iş birliğiyle öğretmen ve eğitim camiamız, kentteki aşılama kampanyasına bugün destek veriyor. Öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok değerli. Öğretmenlerimizin bu işe destek vererek topluma rehber olması çok önemli."

"18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIN TAMAMINI AŞILAYACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Diyarbakırlıların kendilerinden, sağlıkçılardan duymadıkları bilgilere inanmaları konusunda uyaran Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her gün bir yakınımızı salgın dolayısıyla kaybediyoruz. Bunun şakası yok. Dünya aşıya ulaşmak için mücadele verirken, ülkemizde 18 yaşın üzerindeki vatandaşların tamamını aşılayacak gücümüz var. Bu ülkemiz için büyük bir zenginlik ve imkandır. Bunu mutlaka toplum için faydaya dönüştürmemiz lazım."

"AŞI KONUSUNDA HERKESİN HASSAS DAVRANMASI LAZIM"

Kentte 18 yaş üzerindeki her vatandaşın ayağına gittiklerini, şehrin muhtelif yerlerinde aşılama noktaları kurduklarını anlatan Karaloğlu, şunları dile getirdi:



Her vatandaşı randevusuz aşı yapabiliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmasına destek vermesini arzu ediyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız. Toplumun bir kesiminin hassasiyet göstermesi yetmiyor. Hep birlikte hassasiyet göstererek birbirimizi koruyalım. Yoksa aşı olmayanlar hastalığa yakalanacak. Bu şekilde bu süreci kıramayız. Onun için aşı konusunda herkesin hassas davranması lazım."