Başkan Bayık yılın başarılı Belediye Başkanı seçildi

AK Partili Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği(Kamu-der) tarafından düzenlenen yılın başarılı belediye başkanları ödül töreninde yılın başarılı belediye başkanı seçildi. Ankara'da düzenlenen yılın başarılı belediye başkanları ödül törenine milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Göreve geldiği günden buyana ilçenin gelişimi açısından birçok başarılı çalışmaya imza atan Başkan Bayık, ilçede yapmış olduğu çalışmalardan dolayı "Yılın Belediye Başkanı" seçilerek ödüllendirildi.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; 'Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizin kalkınması için ulaşım, spor, sağlık, eğitim, yeşillendirme, sosyal, kültürel, alt ve üst yapıda yaptığımız çalışmalar ile ilçemize daha estetik bir görünüm sağlayıp halkımızın takdirini kazandık. Her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemiz için emeklerimizi ve çalışmalarımızı göz önünde bulundurarak bizleri "Yılın Belediye Başkanı" seçerek onurlandıran Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği(KAMU-DER) Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ve tüm Kamu-der mensuplarına teşekkür ediyorum.' İfadelerine yer verdi. Daha modern daha gelişmiş bir Hilvan için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bugün düzenlenen