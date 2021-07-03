Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur'un salıncak hayali gerçek oldu

Karakuyu köyünde Asiye- Sadullah Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Fatmanur, 7 Kasım 2019'da evlerindeki tandıra düştü. Göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Fatmanur, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. 1,5 yıl süren tedavide yanıklarının bir bölümü iyileşen Fatmanur, bacaklarındaki yaralar nedeniyle tuvalete gitmekte zorlanıyor. Tedavisi evde devam eden Fatmanur, ayak parmaklarındaki yaralar nedeniyle de yürümekte güçlük çekiyor.



Doktorların verdiği merhem ve ilaçlar ile ağrıları dindirilen Fatmanur'un salıncak isteğini sosyal medyadan öğrenen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Özel İdaresi'ne talimat verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, depoda bulunan salıncağı Fatmanur'un Karakuyu köyündeki evinin bahçesine kurdurdu. Ablası Betül Çakmaz'ın (8) yardımıyla bindiği salıncakta gün boyu eğlenen Fatmanur, büyük sevinç yaşadı.



Çobanlık yapıp, inşaatlarda çalışarak, ailesini geçindiren Sadullah Çakmaz, kızının salıncak hayalini gerçekleştiren yetkililere teşekkür ederek, "Çocuğumuz tandıra düşüp yandı. Tedavisi devam ediyor ama maddi durumumuz iyi değil. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.



Betül Çakmaz da salıncak için teşekkür edip, kardeşinin tedavisi için yardım beklediklerini söyledi.