‘Bir Lokma’ takdir topluyor

Sıratutlular Derneği tarafından organize edilen 'Bir Lokma' etkinliğine misafir olan MAS-DER Başkanı Mehmet Güneş, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatan Sıratutlular derneğine teşekkür ettiğini söyledi.



Cuma namazı çıkışında pilav dağıtımına yardım eden başkan Mehmet Güneş; "Sıratut mahallesi ilimizin en eski mahallesinden biri olup, geçmişte büyüklerimiz tarafından yine bu mahallede bu şekilde vatandaşlara yemek dağıtmışlar, yardımlaşmışlar ve hep bir arada olmuşlar. Vatandaşlarımız buralarda bulunan türbelere gelmiş, dua etmiş, yaptıkları yemeklerden vatandaşlara ikram etmişler. Bu güzellikleri yıllarsa sürdürmüşler. Tabi zamanla nüfus artmış, il büyümüş ve bir çok mahalleli buradan göçüp gitmiş ve haliyle var olan bir gelenek zamanla yok olmuş. Mahalle sakinleri, esnafımız mahallede yaşayan yaşlılardan aldıkları bilgiler ışığında geçmişte bu mahallede bu şekil güzelliklerin yaşandığını, şimdilerde neden olmadığı yönünde sohbetleri neticesinde Sıratutlular Derneğimiz tarafından 'Bir Lokma' adı altında yeniden Cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav ikram edilmekte. Bu ve buna benzer kültürlerimizi yeniden yeşertmemiz, yaşatmamamız lazım. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliği ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bizleri pilav kazanının etrafında toplayan, kardeşliğimizin pekişmesine katkı sunan Sıratutlular Derneğine ve Bir Lokma geleneğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.