Bitlis Nemrut’tan, Adıyaman Nemrut’a pedallıyorlar

Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Gölü Aktivistleri, Vangölü ve Nemrut'a dikkat çekmek amacıyla pedallıyorlar.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülü alan Bitlis Nemrut'ta bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletçi bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla düzenledikleri bisiklet turuyla Adıyaman Nemrut'a gidecek. 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağındaki göl kenarında bir araya gelen bisikletçiler, bir hafta sürecek yolculukları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Grup adına açıklana yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel amaçlarının başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik yerlere olan ilgiyi artırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:





"Nemrut krater gölünün en nadide yerlerinden biri olan Nemrut Kalderasındayız. Burası volkanik bir dağ daha önce patlamış. 2 bin 800 metre yüksekliğinde 13 bin kilometre kare çapında çok güzel bir yer. Burada buhar bacaları, ılık ve soğuk göl olmak üzere göllerimiz ve doğamız var. Yaban hayatı ve endemik bitki türleri ile çok özel bir yere sahiptir. Bizim amacımız bu özel yeri tanıtmaktır. Adıyaman'da da tarihi bir Nemrut var. Burada da Bitlis Nemrut Kalderası var. Amacımız bu iki Nemrut'u buluşturmaktır. 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' şeklinde bir sloganımızla bugün yola çıkıyoruz. 50 bisikletçimiz ile birlikte. Burada Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı finansal olarak bizlere büyük katkı sağladı. Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığının da bizlere büyük destekleri oldu. Gideceğimiz yerlerde Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman Valilikleri de katkı sunacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım turizm pastasından bizlerde bölgemize bu etkinliğimizle pay katmış oluruz. Bu yol güzergahını markalaştırrark insanların buraya ilgisini çekmek istiyoruz."

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise tabiat anıtı olarak ilan edilen ve 2010 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonları kapsamına dahil edilen Nemrut Kalderasını bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl bu etkinliği organize ettiklerini salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güray, şöyle konuştu:

"Vangölü aktivistleri, DAKA, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis Valiliği ve güzergah Valilikleriyle ortaklaşa çalışma yaptık. inşallah aktivistlerimiz bu 450 kilometre boyunca hem bölgenin tanıtımı hem de turizm anlamında hak ettiği değeri bulabilmesi için çaba gösterecekler. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim."

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise, Bitlis ve ilçelerinin nadide bir yer olduğunu ifade ederek, "Bitlis hem tarihi hem de doğa güzellikleri bolca olan bir yer. Bitlis kışın karıyla yazın deniziyle çok güzel bir yerdir. Buraya gelen bir tüm vaktini güzel geçirecek bir imkana sahiptir. İnşallah tanıtımlarla hem il ve ilçemiz turist çekecektir. Tüm ekibe hayırlı yolculuklar diliyoruz."

Açıklamaların ardından bisikletçiler Van Gölü kıyı şeridindeki iskeleye tur atarak, bugün konaklayacakları Ziyaret Beldesine doğru yola çıktılar" dedi.