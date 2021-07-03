“Bölge ekonomisine ve eğitime katkı sağlıyoruz”

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Safranbolu İşletme Müdürlüğünde tesis edilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri'nde incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürüne yaptığı incelemelerde, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Çetin, Safranbolu İşletme Müdürü Sema Altunay ile İşletme şefleri eşlik etti.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, tesise yeni eklenen TAB parselleri ile devam eden kültür bakım çalışmalarını kontrol ederek TAB Şehrinde çalışanlarla bir araya geldi.

Çalışanlarla sohbet eden Bayraktaroğlu, 'Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda her ilde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçesi tesis ediyoruz. Bölge Müdürlüğümüzde tıbbi aromatik bitki çeşidi olarak ciddi bir potansiyelimiz var. Hem bölgemizdeki tıbbi aromatik bitkilerin envanterini çıkararak faydalanma planlarını hazırlıyoruz hem de buradaki ürünleri farklı sektörlere yayarak ekonomiye de katkı sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte buranın sesini daha çok duyacağız. Burada yapılacak işler örnek işler olacak ve buradaki bahçe Türkiye'deki en iyi bahçelerden biri haline gelecek. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehrimizin en önemli işlevlerinden biri de öğrencilere eğitim materyali oluşturacak olmasıdır' dedi.

Safranbolu İşletme Müdürlüğünde inşaatı devam eden sosyal tesis ve lojmanları da inceleyen Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu 'Ormancılık faaliyetleri tüm yıl devam eden faaliyetlerdir. Tüm yıl aralıksız çalışan personelimizin hizmet kalitesini artırmak için çalışma ve fiziki ortam şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu tesisleri çok kısa süre içerisinde tamamlayarak personelimizin kullanımına açacağız' diye konuştu.