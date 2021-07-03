Bu kalp hep iyilik için atsın

Geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin tüm organlarını bağışladığı Şamil Şahin'in kalbi, geçen salı, Prof. Dr. Ömer Bayezid
tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde gerçekleştirilen operasyonla, 42 yaşındaki Murat Kahveci'ye nakledildi. Yeni kalbi ile gözlerini açan 2 çocuk babası Kahveci, "İlk kez rahat nefes aldım. Uzun yıllardır kalp yetmezliği çekiyordum. 2018'den bu yana pil takılıydı. Ancak son dönem kalp yetmezliğim artınca Ömer Bayezid hocam yapay kalp takmaya karar verdi. O kararı verdiği gün ise kalp çıktı. Dünyanın en şanslı adamı benim. Artık genç ve güçlü bir kalbim var. 4 saatte 8 yaş birden gençleştim" dedi. Şamil Şahin'in eşi Bahar Şahin ise Murat Kahveci'nin yeni kalbi ile asla kötülük düşünmeyeceğini belirterek "Çünkü dünyanın en güzel kalbine sahip. Eşim asla kimse için kötülük düşünmezdi. Hep iyilik düşünün insanların mutluluğunu isterdi. O kalp hep iyilik için atsın" diye konuştu. Şahin'in kolları, 27 yıldır nakil bekleyen Yavuz Ayılmazdır
'a, iki böbreği, iki korneası ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi
'ndeki hastalara, akciğeri ise Ankara
'da bir hastaya nakledilmişti.