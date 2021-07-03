Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri!

Uygulanmakta olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber market çalışma saatleri de gündemdeki yerini aldı. Hafta sonu hafta içi dahil tüm sokağa çıkma yasağı uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla kaldırılırken yayımlanan genelgede tüm işletmelerin ruhsatlarında yer alan zaman dilimi çerçevesinde hizmet verebileceği bildirildi. Bu noktada "Bugün Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, marketler açık mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros 4 Temmuz market çalışma saatleri ve genelgedeki detaylar…