Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri!

Uygulanmakta olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber market çalışma saatleri de gündemdeki yerini aldı. Hafta sonu hafta içi dahil tüm sokağa çıkma yasağı uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla kaldırılırken yayımlanan genelgede tüm işletmelerin ruhsatlarında yer alan zaman dilimi çerçevesinde hizmet verebileceği bildirildi. Bu noktada "Bugün Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, marketler açık mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros 4 Temmuz market çalışma saatleri ve genelgedeki detaylar…
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Genelgede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;
Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.
Haziran ayı normalleşme takvimine göre market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak duyurulmuştu. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabiliyordu. 1 Temmuz itibariyle ise marketler ruhsatlarında yer alan çalışma saatlerini uygulamaya geçti.
Genellikle 09:00-21:00 veya 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.