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Giriş Tarihi: 4.7.2021 06:37

Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri!

Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri!

Kısıtlamasız ilk Pazar gününde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Bir süredir bilindiği üzere Pazar günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyordu. Bu kapsamda kasap, bakkal, manav, market gibi işletmelerin hizmet verdikleri saatler de kısıtlama kapsamında tutuluyordu. Yasakların kalkmasıyla detaylar araştırma konusu haline geldi. Buna göre; “Bugün Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, marketler açık mı?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros 4 Temmuz market çalışma saatleri…

Uygulanmakta olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber market çalışma saatleri de gündemdeki yerini aldı. Hafta sonu hafta içi dahil tüm sokağa çıkma yasağı uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla kaldırılırken yayımlanan genelgede tüm işletmelerin ruhsatlarında yer alan zaman dilimi çerçevesinde hizmet verebileceği bildirildi. Bu noktada "Bugün Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, marketler açık mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros 4 Temmuz market çalışma saatleri ve genelgedeki detaylar…

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 26 Haziran Cumartesi Bugün bakkallar ve A101,ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Genelgede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haziran ayı normalleşme takvimine göre market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak duyurulmuştu. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabiliyordu. 1 Temmuz itibariyle ise marketler ruhsatlarında yer alan çalışma saatlerini uygulamaya geçti.

Genellikle 09:00-21:00 veya 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri!
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