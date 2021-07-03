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Giriş Tarihi: 3.7.2021 11:40

Devrilen traktör iki kardeşe mezar oldu

REMZİ YILMAZ
Devrilen traktör iki kardeşe mezar oldu

Bursa’da tarlalarına çalışmaya giderken devrilen traktör 17 yaşındaki Kadir Biçer ve 10 yaşındaki kız kardeşi Hanife Biçer’e mezar olurken. Anne ve 10 yaşındaki bir başka kardeşi ise hastanelik etti.

Bursa'da tarlalarına çalışmaya giderken devrilen traktör 17 yaşındaki Kadir Biçer ve 10 yaşındaki kız kardeşi Hanife Biçer'e mezar olurken. Anne ve 10 yaşındaki bir başka kardeşi ise hastanelik etti.



İznik ilçesine bağlı Sansarak mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki Zale Biçer ve 3 çocuğu traktöre binerek tarlalarında çalışmak için yola koyuldu. 17 Yaşındaki Kadir Biçer'in kullandığı traktör yolda kontrolden çıkarak devrildi. Korkunç kazada Kadir Biçer ile yanında oturan 10 yaşındaki kız kardeşi Hanife Biçer traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Traktörün römorkunda oturan anne Zale Biçer ile 10 yaşındaki oğlu Burhanettin Biçer ise ağır yaralandı. Yaşanan kaza sonrası Biçer ailesinin yakınları sinir krizleri geçirirken. İki kardeşin cenazeleri morga kaldırıldı.

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Devrilen traktör iki kardeşe mezar oldu
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