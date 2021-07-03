DİSKİ personeli terörist çıktı! Maskeli fotoğrafı onu kurtaramadı

Silvan İlçesinde çukur ve hendek kazan teröristlerle birlikte silahlı nöbet tuttuğu, cadde ve sokaklara girmek isteyen polis araçlarına silahlı saldırılarda bulunduğu belirlenen Necat Yüzkan'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. DİSKİ personeli olduğu için sokak sokak gezip kaçak kontrol ve tamir işlerinde uğraştığını bu nedenle birçok sokak ve caddede MOBESE kayıtlarına yakalanmış olabileceğini belirten Yüzkan terörist olmadığını iddia etti. Yakalanan bir teröristin üzerindeki hafıza kartında Kobani'de çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıkan Yüzkan, "Kobani'ye belediye binasının önünden kaldırılan araçla günübirlik insani duygularla günübirlik gittim. İnsani yardım kamyonlarına yardımcı oldum. 10 gün sonra sınırdan geçerek ülkeye giriş yaptım. Ben DİSKİ personeliyim. Belediyede çalışan gariban bir işçiyim. Evliyim, çocuklarım var bu tür şeylerle işim olmaz. HDP'nin düzenlediği yasal partisel eylemlere katıldım. Cezaevinde olağanüstü şartlarda yaşıyorum. Pandemi sürecinde ailem de zor durumda" dedi.

HENDEKLERİ DOLAŞIP TERÖRİSTLERE MORAL VERİYORDU

Çukur hendek olaylarına katılan Ahmet Solmaz, Recep Karsu, Şervan Tuy, Abdullah Akkuş sanığı teşhis ederek, Silvan belediyesinde çalıştığını ve güvenlik güçlerine karşı sözde canlı kalkan olduğunu ifade ettiler. Sanığın Tekel, Mescit, Konak ve Azizoğlu Mahallelerindeki hendeklerde nöbet tutan teröristlere sürekli moral verip cesaretlendirdiğini belirterek, "YPS yapılanmasında aktiftir. Güvenlik güçlerine yönelik keşif ve istihbarat çalışması yapardı. Güvenlik güçlerinin kırsal alana yapmış olduğu operasyonlarda bizi korumak için canlı kalkan eylemlerine katılırdı" dediler.

SGK PRİM DÖKÜMÜYLE DAĞA GİDİŞİNİ GİZLEMİŞLER

Sabır ve Çaylak kod adlı gizli tanıklar da, Necat Yüzkan'ın Lice kırsalında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra uyuyan hücre olarak Silvan'a geri gönderildiğini ve dikkat çekmemek için belediyedeki görevine devam ettiğini belirterek, "Örgüt içinde kadro tabir edilen sağlam elemanlardandır. Silvan belediyesine ait resmi plakalı kepçe ile yüzünü poşu ile kapatarak ilçedeki birçok kamu kurum ve kuruluşlarını tahrip etti. Yaşı küçük bir grup genci minibüsle örgüte katılmaya götürürken aileleri fark ederek engel oldu. Ancak PKK'lılar tehdit ettiği için aileler çocuklarını kurtardığı halde polise şikâyetçi olamadı. Silvan Belediyesinde personel görünmesine rağmen hiç çalışmadan, işe gitmeden her ay düzenli maaş alıyor, sigorta pirimleri düzenli yatırılıyordu. Bu pirimlerin düzenli yatırılmasındaki amaç zaman zaman dağa gidip geldiği için dağda olduğu süreye ilişkin bir tespit yapılmasın diye sürekli mesaiye gelmiş gibi gösteriliyordu. Örgüte ideolojik yönden çok bağlıdır. Üst düzey örgüt yöneticileriyle sürekli irtibat halindedir" dedi.

SAVUNMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞIYLA UYUMLU DEĞİL

Mahkeme, Necat Yüzkan'ı teşhis eden teröristlerin ifadelerinin birbiriyle tutarlı olduğunu, sanığa iftira atmalarını gerektirecek bir husumet bulunmadığını, silahlı teröristlerle Kobani'de çok sayıda üniformalı fotoğraflarının çıkmış olması dikkate alındığında sanığın terör örgütü içinde aktif rol aldığına kanaat getirdi. Savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediğinin altını çizen mahkeme, örgüt hiyerarşisi içinde üst kademe yöneticilerce kendisine verilen talimatlarla hareket ettiğini vurguladı.

DİSKİ Personeli olduğu için işinin sokak sokak dolaşmak olduğu şeklindeki savunmasına itibar edilmediğinden sanığın ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.