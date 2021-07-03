Diyarbakır’da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı

Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ilçe Kaymakam Tuncay Kaldırım
ve İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe
de katıldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU AĞLARKEN BULDULAR
Ekipler ve köylüler, saat 23.00 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duyması üzerine yamaçtan inen jandarma ekipleri, araç sürücüsü Hamza Tekin
'i ölü, otomobilin dışında ise 4 yaşındaki Hamza isimli küçük çocuğu ağlarken buldu.
Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Diyarbakır
AFAD'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi
itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin
'in cesedi araçtan çıkarıldı.
Tekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.