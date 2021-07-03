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Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:32 Son Güncelleme: 3.7.2021 10:32

Ehliyet sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı: MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Ehliyet sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı: MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ehliyet sınav sonuçları için sorgulamalar yapılıyor. e-Sınav ile kayıtlı olunan merkezlerde sınava tabi tutulan adaylar sonuçlarını öğrenmek için MEB’in sitesini ziyaret ediyor. Belli aralıklarla gerçekleştirilen sınavlar bilindiği üzere e-sınav olarak yapılıyor ve adaylar belirtilen merkezlere giderek kendi adlarına oturum açılmış olan bilgisayarı kullanarak işlemlerini gerçekleştiriyorlar. MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir ve nereden? Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Ehliyet sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açılmakla birlikte dileyen aday sınavın hemen ardından e-sınav olduğu için sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu kapsamda; MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir ve nereden? Bu başlık altından sorgulama ekranı ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARI

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

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Ehliyet sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı: MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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