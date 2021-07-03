Elleriyle arkadaşını boğup su kuyusuna attı! Çekiciyle cesedi köye kadar taşıdı





Esenyurt'ta bir iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in (35) iki gündür evine gitmediğini belirten ailesi durumu polise bildirdi. En son 28 Mayıs günü eve geldi diyen aile çocuklarının bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Çengel'in çalıştığı iş yerinin sahibinin ifadesine başvurdu. K.C. ifadesinde Hakan Çengel'i en son yan dükkanda çalışan Hurşit B. ile birlikte gördüğünü söyledi.



ELLERİYLE ARKADAŞINI BOĞDU



Polis Hurşit B'yi 7 Haziran'da gözaltına aldı. 61 yaşındaki Hurşit B. Çengel ile alkol aldıklarını daha sonra kendisine küfür ettiğini ve tartışmaya başladıklarını iddia ederek onu eliyle boğup öldürdüğünü itiraf etti. Öldürdükten sonra çekiciye yükleyip, Büyükçekmece ilçesi Karaağaç bölgesinde bulunan bir kuyuya atarak üstünü kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini ifade etti.





ÇEKİCİYLE CESEDİ TAŞIDI



Bunun üzerine polis ekiplerince gösterilen kuyuda yapılan çalışmada Hakan Çengel'in cesedine ulaşıldı. Hurşit B'nin cesedi çekiciyle tanıdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekicinin olay yerinden gece vakti geçtiği görülüyor.



TUTUKLANDI



Gözaltındaki Hurşit B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.