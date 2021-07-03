Kan donduran olay! Emekli kadın saplantılısı tarafından öldürülmüş

CEZAEVİNE GİRDİ

Olay Feke ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kamu kurumunda çalışarak iki çocuğunu okutup memur yapan Durdu Kadem Kızıloluk daha sonra emekli oldu ve sıcak geçen yaz aylarını köyü Kızılyer'deki evinde geçirmeye başladı. İddiaya göre; 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden yattığı cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A., Kızılokul'u rahatsız etmeye başladı.

RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETTİ

Kızıloluk, kendisini rahatsız eden Aydın Mehmet A.'dan şikâyetçi oldu ancak adam rahatsız etmeye devam etti. Önceki akşam kadının evinden tüfek sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, Kızıoluk'u evinin bahçesinde öldürülmüş olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Durdu Kadem Kızıloluk'u 1 yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.'nın öldürdüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı yakalamak için hareke geçti. Talihsiz kadın Kızıloluk'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BU BİR KADIN CİNAYETİDİR"

Kızıloluk'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili konuşan Hatice Kurtuluş Akdeniz, "Ablam bir sapık tarafından öldürüldü. Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayette etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş. Bu kişi çocuğa cinsel istismardan cezaevine yatmış biri. Ablamı öldürdü ve kaçtı. Biz bir an önce bu kişinin yakalanmasını istiyoruz. Bu konu basına alacak verecek meselesi diye yansıdı. Ancak öyle bir durum yok bu adam ablamı saplantı haline getirmiş sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir" diye ağladı.