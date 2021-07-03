Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI 2021

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.