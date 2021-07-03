Evin önünden kaçırılmıştı! Anne-kızın buluşması duygulandırdı

Z.G'yi kaçıran zanlı Mustafa Kurnaz ise yakalanarak Kozan'a getirildi. Z.G'nin ablası 3 gündür yaşadıklarını aktarırken kardeşini alı koyan zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Anne M.G ve kız kardeşi göz yaşlarını eşliğinde kurtarılan Z.G'ye dakikalarca sarıldı.
"17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ ZANLININ MÜEBBET ALMASINI İSTİYOR"
Z.G'nin Ablası F.G " Jandarmamızdan devletimizden Allah razı olsun. Ben Adana'da oturuyorum. Annem köyde. Önce bu zanlı yengemi düşürüyor. Yengemi darp ediyor ondan kurtulunca kardeşimi arabaya zorla bindiriyor. Benim kardeşim 17 yaşında çocuk daha. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelemezdi başımıza geleceği.
Ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Öldürülen kadınlar var. Buna bir yasa gelsin gerekirse idam edilsin. Kadınlara çocuklara bu zorbalık olmasın. Allah devletimizden razı olsun biz kurtardık o da inşallah ömür boyu hapis yatar" dedi. Z:G'y,i zorla alıkoyan Mustafa Kurnaz'ın (28) Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kozan adliyesinde hakim karşına çıkacak.