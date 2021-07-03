Evin önünden kaçırılmıştı! Anne-kızın buluşması duygulandırdı

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ ZANLININ MÜEBBET ALMASINI İSTİYOR"

Z.G'nin Ablası F.G " Jandarmamızdan devletimizden Allah razı olsun. Ben Adana'da oturuyorum. Annem köyde. Önce bu zanlı yengemi düşürüyor. Yengemi darp ediyor ondan kurtulunca kardeşimi arabaya zorla bindiriyor. Benim kardeşim 17 yaşında çocuk daha. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelemezdi başımıza geleceği.