Eyyübiye Belediyesi'nden ilçeye yeni parklar

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam alanları olan yeşil alan sayısını artırmak için hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ekiplerin son durağı ise Akşemsettin Mahallesi oldu.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan sayısını artırmak için ilçe genelinde yeni park yapımına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçede yeşil alan sayısını artırmak için hummalı bir şekilde çalışan ekipler, alan yokluğu nedeniyle yaşanan sıkıntıları da yapılamaz denilen atıl alanları değerlendirerek aşıyor. Akşemsettin mahallesi 1526. Sokakta yan yana olan toplam 4 dönümlük engebeli alanı değerlendiren ekipler bölgede taş örme işlemini tamamladıktan sonra sert zemin çalışmaları ve yürüyüş yolları yapımına başlayacak. Kırmızı toprak serimi, elektrik ve sulama alt yapısıyla şekillenecek alanlar, ağaç, çim ekimi, bank ve kamelyaların kurulumu ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Manzaralı olan alanın atıl durumda olduğunu ve kullanılamaz denilen alanın Eyyübiye Belediyesi tarafından parka dönüştürüldüğünü belirten Mahalle Muhtarı Teyyip Teber İzol Başkan Kuş'a teşekkür etti.

Başkan Kuş'un park sözünü de yerine getirdiğini belirten Muhtar İzol," Parkımız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Parkımızın çalışmaları 2 aya kadar bitecek. Çok güzel bir yerde manzarası muazzam olan bir yerde halkımıza park yapıyoruz. Park yapılması ile ilgili Başkanımız Mehmet Kuş bizlere söz verdi ve şuanda yapımı devam ediyor. Başkanımıza bu konudan dolayı çok çok teşekkür ediyorum." Dedi.