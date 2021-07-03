GAP Havalimanı'nda aşı merkezi hizmete girdi!

Şanlıurfa Gap Havalimanına çalışanlar ve yolcular için Şanlıurfa sağlık müdürlüğü mobil aşı istasyonu kuruldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı. Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerince hava limanının iç hatlar giden yolcu bölümünde oluşturulan aşı odasında, isteyen havalimanı çalışanları, sağlıkçıların ve yolcuların aşılanmasına başlandı. Standa gelenler, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Yolcular da bu hizmeten dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etiler