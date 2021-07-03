Gaziosmanpaşa kentsel dönüşümle bir camiye daha kavuştu

Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kültürel ve yeşil alanlar kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, manevi değerlerin buluşma noktası olan camilere de yenilerini ekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Mehmet Zahid Kotku Camii, düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Açılışa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından belediye ekipleri, vatandaşlara ikramda bulundu. 583 m² proje alanına sahip camii, açık alanlarıyla birlikte aynı anda bin 345 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanıyacak.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM"

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Camilerimizin daha fonksiyonel olabilmeleri bizim elimizde. Aynı zamanda geleneksel Türk mimarisinin en güzel örnekleri bu camide. Benzeri camilerle mescit merkezli mahalle temasını tekrar hayata geçirmiş olacağız. Emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZDE 5 TANE CAMİNİN İBADETE AÇILMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Şehirlerde yaşamın zorlaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Camimiz hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hedefimiz her bölgede sosyal donatıların tamamını yerine getirirken okul, cami, spor salonu ve otopark sorununu bu projede çözmek. Bu projede örnek bir projedir. Camimiz baktığınız zaman çok küçük gibi görünüyor ama biz cami konseptlerini şehrimizde değiştiriyoruz. Küçük cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz kılıyoruz. Sokak başlarına uygun alanlarda daha güzel modern mimarilerle inşa ettiğimiz camiler insanların gelişini kolaylaştırmaktır. Yani daha küçük camilerde daha sohbetvari ibadet yapma imkanı sunmak istiyoruz. Şehrimize 5 tane caminin ibadete açılmasını sağlamış olacağız" dedi.

Caminin açılısına mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakini Metin Ete, "Böyle bir caminin Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. İsmi Mehmet Zahid Kotku Camii. Kendisi İslam adına çok faydası olan bir alimimiz. Her gelen güzel şekilde namazını kılar" ifadelerinde bulundu.