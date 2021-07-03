Gelinlikle gittiği Meksika’dan cenazesi geldi

Aydın'ın Kuşadası
ilçesinde yaşayan sosyal medya editörü Arzu Nena Butt
(31), sık sık sosyal sorumluluk projeleri için gittiği Tayland
'da,1.5 yıl önce Fransız grafiker Swann Nagat
(31) ile tanıştı. İlk görüşte birbirlerine âşık olan çift pandemi nedeniyle evlenemeyince, şartlar daha esnek olduğu için Meksika
'da evlenmeye karar verdi. 21 Haziran'a nikâh tarihi alan çift, tören öncesi kiraladıkları otomobille, ünlü Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti. Dönüşte, karşı yönden gelen ve direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı cip ile kafa kafaya çarpışan çift, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aydın Kuşadası
'nda toprağa verilen Arzu Nena Butt'un SABAH'a konuşan annesi Fatma Yetik
şunları söyledi:
Küçük bir nikâh seremonisi yapacaklardı. Ben tek aşı olduğum için gidemedim. Damadın ailesi de Meksika'daydı. Kızım doğal olan her şeye düşkündü. Çikolata müzesi vardı. Kazadan önce oraya gitmişler. Kızım sokak hayvanlarını çok severdi. Hayvan barınaklarında gönüllü olarak çalışırdı. Çocuk yapıp, dünyayı gezmek istiyorlardı. Cenazeyle birlikte, kızımın sadece kimliği ve pasaportu geldi. Hiçbir eşyası gelmedi.
GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Kızımın gelinliğini istiyorum. Gelinliğin benim için manevi bir değeri var. Meksika Büyükelçisine durumu anlattım. Bana, "Burası Meksika. Bu gibi durumlarda ölenlerin eşyalarını talan ediyorlar. Bulmak imkânsız. Burası gasp ve hırsızlık bölgesi" dediler. Büyükelçi cenazenin Türkiye'ye getirilmesi konusunda da yardımcı olmadı. Benim serzenişim Dışişleri Bakanlığımıza değil. Dışişleri Bakanlığımız
yardımcı oldu. Bakanlığımızın bir suçu yok. Ama Büyükelçi acımızla baş başa bıraktı.