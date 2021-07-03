Gelinlikle gittiği Meksika’dan cenazesi geldi

Sosyal medya editörü Arzu Nena Butt (31) ile Fransız grafiker nişanlısı Swann Nagat (31) ile nikah töreni için Meksika'yı seçti. Nikah töreni öncesi Meksika'nın ünlü çikolatalarından almaya giden Butt ile Nagat, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve seyir halindeyken uyuyan başka bir sürücünün kullandığı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Arzu ile Swann talihsiz kazada olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç çiftin hayali çocuk yapıp dünyayı gezmekti.

Kuşadalı sosyal medya editörü 31 yaşındaki Arzu Nena Butt ile Fransız grafiker Swann Nagat (31) Tayland'da 1.5 yıl önce tanıştı. Sosyal sorumluluk projeleri için sık sık Tayland'a seyahat eden Arzu Nena ile Swann Nagat ilk görüşte birbirine aşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Nikah törenini tanıştıkları Tayland'da yapmak isteyen çift pandemi koşulları nedeniyle bu hayallerini gerçekleştiremedi. Bunun üzerine çift rotasını pandemi şartları daha esnek olan Meksika'ya yöneltti.

ÜNLÜ ÇİKOLATADAN ALMAYA GİTTİLER

21 Haziran'da nikah tarihi alan Butt ve Nagat, tören öncesi kiraladıkları araç ile ünlü Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti. Çikolata ve kahve aldıktan sonra dönüşe geçen çiftin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen ve direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Arzu ile Swann olay yerinde yaşamını yitirdi. Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt'un annesi Fatma Yetik acı haberi alınca yıkıldı. Arzu Nena Butt'un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e getirildi. Genç kadın, Kuşadası Hanım Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KIZIMIN GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM

SABAH aracılığıyla yetkililere seslenen acılı anne Fatma Yetik, "Kızımın cenazesi sadece kimliği ve pasaportuyla birlikte geldi. Hiçbir eşyası gelmedi. Kızımın gelinliğini istiyorum. Gelinliğin benim için manevi bir değeri var. Kızımın ayakkabısı bile ayağında yoktu. Meksika Büyükelçisine durumu anlattım. Bana, 'Burası Meksika. Bu gibi durumlarda ölenlerin eşyalarını talan ediyorlar. Bulmak imkansız. Burası gasp ve hırsızlık bölgesi' dediler. Büyükelçi cenazenin Türkiye'ye getirilmesi konusunda da yardımcı olmadı. Benim serzenişim Dışişleri Bakanlığımıza değil. Dışişleri Bakanlığımız yardımcı oldu. Bakanlığımızın bir suçu yok. Ama Büyükelçi acımızla baş başa bıraktı" dedi.

HAYALLERİ ÇOCUK YAPIP DÜNYAYI GEZMEKTİ

Acılı anne Fatma Yetik, "Kızım ile damadım küçük bir nikah seremonisi yapacaklardı. Ben tek aşı olduğum için nikah töreni için Meksika'ya gidemedim. Damadın ailesi de Meksika'daydı. Meksika'nın ünlü kahvesi ve çikolatasından almak için nikah öncesi kiraladıkları araçla yola çıkmışlar. Çikolata ve kahve aldıktan sonra dönüş yolunda kaza yaşanmış. Kızım doğal olan her şeye düşkündü. Çikolata müzesi vardı. Kazadan önce oraya gitmişler" dedi.

HAYVAN BARINAKLARINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞIRDI

Pandemi döneminde kızı ile damadının Tayland'da nikah kıyma şansı olmadığı için Meksika'yı tercih ettiklerini söyleyen Yetik, "Tayland'a izin çıkmadı. Meksika'ya giriş çıkış serbest olduğu için orayı tercih ettiler. Kızım hayvan barınaklarında gönüllü olarak çalışırdı. Kızım sokak hayvanlarını çok severdi. Tayland ve Endonezya'ya gitti. 1.5 sene önce Tayland'da tanıştılar. Evlenmeye karar verdiler. Çocuk yapıp, dünyayı gezmek istiyorlardı" diye konuştu.