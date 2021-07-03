Günsel’i test ettiler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Üyeleri, KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i ziyaret etti. GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD üyeleri, üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı.

Kasım 2020'de İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında, Türkiye tanıtımı yapılan GÜNSEL, büyük bir beğeni toplamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'de seri üretim için hazırlıklar sürüyor. Bu ay içerisinde açılışı yapılacak olan ikinci faz üretim tesisi ile birlikte GÜNSEL Üretim Tesisleri, 35 bin metrekarelik toplam kapalı alana ulaşacak.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "KKTC'nin yerli otomobilini üretmek için çıktığımız yolda Türkiye'mizin manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. MÜSİAD'ın ziyaretini bu anlamda son derece anlamlı ve değerli buluyoruz" dedi.