Meteoroloji'den son dakika | Hafta sonu için plan yapmayın! İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.