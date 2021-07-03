Meteoroloji'den son dakika | Hafta sonu için plan yapmayın! İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Cumartesi günü için turuncu kod ile uyarı yapılan iller şu şekilde: Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu.
3 Temmuz Cumartesi günü
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Sinop.
4 Temmuz Pazar günü
Pazar günü; Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Sinop ve Çorum için de sarı kodlu uyarı yapıldı.