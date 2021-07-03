Türkiye'deki aşılama çalışmaları kısa süre içinde günde bir milyonu aşan rakamlara ulaştı. Aşı uygulamasının ve önlemlerin sonucunda vaka sayılarında diğer ülkelere oranla hızlı bir düşüş yakalandı. Koronavirüsle mücadelede ciddi bir başarıya ulaşılırken, vatandaşlar aşı hakkında merak edilenlere yanıt arıyor. Biontech mi Sinovac mı tercih etmeliyim, hangi aşı daha iyi ve etkili sorusu gündemden düşmüyor. Hangi aşı daha çok koruyor diye merak eden vatandaşlar aşı çalışmalarını takip ediyor. Biontech ve Sinovac aşılarından 3. Doz aşı hangisi olmalı, 3. Dozda farklı aşı olunabilir mi sorusu da araştırılıyor. Covid-19 aşı kıyaslaması ve hangi aşının yan etkisi daha az sorusunun yanıtı haberimizde.

HANGİ AŞIYI TERCİH ETMELİYİM?

Koronavirüs aşılarının etki oranları ve yan etkileri, aşı randevusu almadan önce vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Halkın tercihine sunulan aşı seçenekleri hakkında Sağlık Bakanlığı detaylı açıklamada bulundu. Sinovac ve Biontech aşıları hangi ülkenin, hangisi daha etkili? Sinovac mı daha iyi Biontech mi? hangisinin yan etkisi daha az soruları Bakanlığın açıklamaları ile yanıt buldu. İşte Sinovac ve Biontech aşılarının karşılaştırması.