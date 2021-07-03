Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı! İşte saniye saniye o anlar...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 10 gün rapor alan güvenlik görevlilerinden birinin burnu, diğerinin de kolu çatladı.

Olay, perşembe günü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Evinde rahatsızlanınca ambulansla hastanenin acil servise getirilen D.G (55)., acil müdahale odasına alındı. Doktorlar tarafından 35 dakika müdahale edilen D.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, hastanın yakınlarına vefat haberini verdi.