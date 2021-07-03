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Giriş Tarihi: 3.7.2021 16:19

İlk yavru Caretta Caretta yumurtadan çıktı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İlk yavru Caretta Caretta yumurtadan çıktı

Ceratta carettaların üreme bölgelerinden biri olan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda, ilk yavru deniz kaplumbağası yumurtadan çıktı, ay ışığı sayesinde denizle buluştu.

Caretta carettaların yoğun üreme bölgelerinden biri olan Ortaca'daki İztuzu Plajı'nda, yumurtadan ilk yavru çıktı. Dünyaca ünlü İztuzu Plajındaki koruma altındaki yuvalardaki yumurtalardan çıkan yavru caretta caretta, denizle buluştu.

Konuyla ilgili olan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), açıklama yaptı. Deniz kaplumbağasının bu sabah fark edildiğini kaydedilen açıklamada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütmüş olduğumuz çalışmalar kapsamında, bu sabah yavru kaplumbağaların ayak izlerini fark eden ekibimiz sezonun ilk yuvalarında yavruların yumurtadan çıkmaya başladığını tespit etti." ifadelerine yer verildi.

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İlk yavru Caretta Caretta yumurtadan çıktı
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