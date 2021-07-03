İran'da kitap yazdığı için idam edilme ihtimali vardı! Şair özgürlüğünü Türkiye'de buldu

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İÇİN BENİM CEZAM DAHA AĞIRLAŞMIŞ"

"Bana diyorlar, 'gel İran'a 10 tane idamın vardır'" diye ülkesine dönemeyeceği söyleyen Vafi, Türkiye'de geldiği için artık gitse da da ağır bir şekilde cezalandıracağını belirtti. Şair Vafi, "Maalesef İran'da doğru kanun yok şu an. Yani eğer ben bilsem ki İran'a döneyim şimdi beni kaybetmeyeler, beni terör belirtirler, beni ceza evine gönderirler. Yani bu yaşta hiç bir yer bana yapışmaz. Şu an ki ben bu kitapları yazmışı, birçok sıkıntıları yazmışım; bana söylediler, 'gel İran'a 10 tane idamın vardır'. Ben kitaplarımda sıkıntılı bir söz yazmamışım. Ben orada yaşanan acılıkları, sıkıntıları yazmışım. Herkesi yalanla, yanlışla idam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim. Ailem bana söylediler 'şimdi gelme İran'a'. Çünkü ben buraya geldiğimden bu kitapları yazmışım ve buraya geldiğim için benim cezam ağırlaşmıştır" dedi.

TEK BAŞINA YAŞIYOR

Ailesinin İran'da yaşadığı söyleyen yazar ve şair Vafi, yaşam zorluklarını şöyle anlattı: "Bu saygılı işi yaptığım için çok mutluyum, ama kendi durumum sıkıntılı. Çünkü benim ailem İran'dadır. Kendim burada yalnız yaşıyorum. Çoğu zaman gücüm kalmıyor, hırım yok. Bazen hırım yok ki, kalkıp gidip bir çay yapayım, çay içeyim. Ama yaşamak zorundayım. 67 yaşım var benim. Çok ağır yürüyorum, ama çare yok. Geçinmek zorundayım."