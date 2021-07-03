İşsizlik Maaşı Rehberi 2021 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşveren tarafından "İş Kanunu" kapsamında geçerli bir sebebi olmadan çıkarılan çalışanlar, İŞKUR aracılığıyla en az 6, en fazla 10 ay boyunca işsizlik maaşından faydalanabilir. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ilk şart, son 3 yılda içerisinde 600 gün prim ödemesi yapılmış olması, bu 600 günün 120 gününün prim ödemesinin ise aynı iş yerinde yapılmış olması gerekiyor. İŞKUR tarafından belirlenen diğer şartları da taşıyan herkese ayrım gözetilmeksizin verilen işsizlik maaşının tutarı, kişinin prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı süre boyunca sigorta primi yüksek olan kişilerin işsizlik maaşı da daha yüksek oluyor. Peki İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları…

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşverenin inisiyatifi ile iş akdine son verilen işçinin işsiz kaldığı süre boyunca gelir kaybını bir ölçüde karşılayan geçici geçici maddi destek, işsizlik sigortası olarak adlandırılır. Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan söz konusu destek, aynı zamanda işsizlik ödeneği olarak da adlandırılır. 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu" kapsamında içeriği tanımlanıp şartları belirlenen işsizlik maaşı, sigorta kollarından birine bağlı bir şekilde çalışma hayatını sürdürenler için bir nevi güvence niteliği taşır.

İşsizlik maaşı, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere, belirli süreler dahilinde ödenir. Her yıl çeşitli etkenler gözetilerek düzenlenen işsizlik maaşı tutarı, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği prim tutarına göre belirlenir.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Günlük işsizlik ödeneği, SGK kapsamında çalışan işçinin, son 4 ay içerisinde prime esas kazancı gözetilerek hesaplanır. Buna göre yapılan işsizlik maaşı hesapla işleminin sonucunda günlük işsizlik maaşı tutarı, günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır konusunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak "İşsizlik maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım?" içeriğini inceleyebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı başvuru işleminin, işveren tarafından hizmet akdinin sonlandırıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. İşsizlik maaşı başvuru süreci bu 30 günlük zaman dilimi içerisinde başlatılmadığı takdirde, söz konusu destekten faydalanmak mümkün değildir. Herhangi bir İŞKUR şubesine giderek şahsen başvuru yapılabileceği gibi başvurunun www.iskur.gov.tr sitesi aracılığıyla elektronik rotamda gerçekleştirilmesi de mümkündür.

İşsizlik sigortasına internet üzerinden başvuru yapabilmek için, İŞKUR sistemine kayıtlı olmak gerekir. İŞKUR'a kayıtlı olup işsizlik maaşı başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirecek olan sigortalılar, işsizlik maaşı başvuru formu örneğini, belirtilen adımları takip ederek doldurarak başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR internet şubesi aracılığıyla işsizlik maaşı başvurusu yapmak için tıklayınız.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçi, işsizlik maaşını şahsen İŞKUR'a başvurarak ya da elektronik ortamda başvurarak alabilirler.

E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR'a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.

İŞKUR'a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise;

Nüfus kağıdı,

İşten ayrılış bildirgesi ve

İşsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İşsizlik maaşı başvuru formu örneğini indirmek için tıklayınız.

İşsizlik maaşı başvuru belgeleri konusunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak "İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır?" içeriğini inceleyebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ödeneğinden faydalanabilmek için işten çıkarılma durumunun belirli kriterlere uygun olması gerekir. İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak

Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile sigorta primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

"İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak lazım?" sorusu, yukarıdaki maddeler ile yanıt bulurken "5 ay çalıştım işsizlik maaşı alabilir miyim?" sorusunun cevabı hayırdır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

SGK kapsamında çalışmaktayken işsiz kalan işçinin, ne kadar süreyle işsizlik maaşı ödeneğinden faydalanacağı, son 3 yıl içerisinde ne kadar süreyle sigorta primi ödemesi yaptığına göre değişir. Bu konuda merak edilen "Ne kadar işsizlik maaşı alırım?" sorusuna, aşağıdaki tablo yanıt olabilir.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Sigorta kapsamında çalıştığı süre içerisinde işten çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hakkı mevcut olup bu ödenekten faydalanan kişilerin almış oldukları ödeneklerin tutarı, hiçbir koşulda asgari ücretin brüt tutarının %80'inin üstünde olamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ KERE ALINIR?

İşsizlik maaşının 2 defa, 3 defa ya da pek çok kez alınmasında herhangi bir engel yoktur. Ancak bunun işsizlik maaşı alma süresinin bitmesinin ardından tekrar işsizlik maaşından yararlanma şartlarının sağlanması gerekir.

İşsizlik maaşından faydalanabilmenin ilk şartı 3 yıl içinde en az 600 gün çalışma olduğuna göre, kişi ilk defa işsizlik maaşı aldıktan sonra, ikinci defa işsizlik maaşı alabilmek için tekrar 600 gün çalışmalıdır.